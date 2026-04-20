In Österreich wird immer weniger Diesel getankt

Privathaushalte verbrauchen weniger

Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Dieselverbrauch der privaten Haushalte. Im Jahr 2024 lag dieser bei 1,75 Mrd. Liter und damit deutlich niedriger als noch gut 20 Jahre davor. Damals waren noch gut 2,14 Mrd. Liter in die Tanks gekommen. Einen Höchststand gab es im Zeitraum 2011 bis 2012, als der Verbrauch 2,3 Mrd. Liter betrug. Bei den aktuellen Spritpreisen bedeute der Mengenrückgang eine Ersparnis von mehr als einer Milliarde Euro pro Jahr, rechnete der VCÖ vor.