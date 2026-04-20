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Battle in Innsbruck

Zwei Tiroler sind die besten Breaker Österreichs

Tirol
20.04.2026 12:02
Porträt von Jasmin Steiner
Von Jasmin Steiner

Zum ersten Mal wurde am vergangenen Sonntag das „Red Bull BC One Cypher Austria“, der größte und prestigeträchtigste Breaking-Einzelwettbewerb der Welt, in Innsbruck ausgetragen. Zwei Lokalmatadoren sicherten sich dabei den Sieg: B-Girl Jana und B-Boy Wolfer. Sie dürfen nun zum Finale nach Toronto in Kanada – siehe dazu auch das Video oben. 

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„Ich möchte in diesem Jahr den Titel verteidigen“ – das sagte die aus Thiersee stammende Jana Thaler (30), die in der Breaking-Szene als B-Girl Jana bekannt ist, vor wenigen Tagen im Gespräch mit der „Tiroler Krone“. Und das ist ihr am Sonntagabend in der ausverkauften Villa Blanka in Innsbruck auch eindrucksvoll gelungen: Beim „Red Bull BC One Cypher Austria 2026“ ertanzte sie sich mit ihrem Repertoire an Powermoves sowie präzisem Footwork den Sieg.

„Ich war die letzten zehn Tage krank, bin erst langsam wieder zurückgekommen. Mein Körper hat noch nicht ganz das geben können, was er eigentlich geben kann, aber es hat gereicht und jetzt bin ich mega erleichtert“, sagte die 30-Jährige. Den Titel in Innsbruck zu verteidigen, sei eine große Ehre. „Denn hier sind Familie und Freunde. Druck war deshalb mehr gegeben als bei Battles, bei denen niemand etwas von einem erwartet, aber es ging zum Glück alles gut“, gab Thaler preis.

Die beiden Lokalmatadoren B-Boy Wolfer (links) und B-Girl Jana beim Battle in Innsbruck.
Die beiden Lokalmatadoren B-Boy Wolfer (links) und B-Girl Jana beim Battle in Innsbruck.(Bild: Red Bull Content Pool)
B-Girl Jana und B-Boy Wolfer jubelten über ihren Erfolg in Innsbruck.
B-Girl Jana und B-Boy Wolfer jubelten über ihren Erfolg in Innsbruck.(Bild: Ulrich Aydt)

Vierter Sieg in Folge für Lokalmatador
Der erste Platz bei den B-Boys ging ebenfalls an einen Lokalmatador – nämlich an B-Boy Wolfer alias Mustapha Ajdour aus Innsbruck. Als dreifacher „Red Bull BC One Cypher Austria“-Sieger ging er als einer der Topfavoriten an den Start und wurde der Rolle gerecht. „Ich freue mich total, dass ich diesen Titel zum vierten Mal gewonnen habe. Wenn man vor heimischem Publikum in einen Battle geht, ist das Gefühl anders. Ich spürte noch mehr die Energie des Publikums, vor allem jene von meiner Familie und meinen Freunden“, strahlte B-Boy Wolfer, „wir machen keinen Sport, sondern wir tanzen – deshalb sind wir alle einfach nur die Besten“.

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Teilnahme am Finale in Kanada gesichert
Mit diesem Erfolg haben B-Girl Jana und B-Boy Wolfer ihr Ticket zum „Red Bull BC One World Final“ am 29. November 2026 in Toronto (Kanada) in der Tasche. Damit vertreten sie Österreich als Länder-Sieger und tanzen dort gegen die anderen internationalen Champions.

Angeheizt von Host Redchild zeigten die Stars der österreichischen Breaking-Szene zu den Beats des Battle-DJs Just-A-Kid Tanzsport auf höchstem Niveau. Im Finale stellten die insgesamt besten 8 B-Girls und 16 B-Boys ihre stärksten Moves und legten alles in die Waagschale, um die Fachjury bestehend aus B-Girl Roxy aus Großbritannien, B-Boy Jey aus Frankreich und B-Boy RoxRite aus den USA zu überzeugen.

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