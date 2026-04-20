Zwei Tiroler sind die besten Breaker Österreichs

Vierter Sieg in Folge für Lokalmatador

Der erste Platz bei den B-Boys ging ebenfalls an einen Lokalmatador – nämlich an B-Boy Wolfer alias Mustapha Ajdour aus Innsbruck. Als dreifacher „Red Bull BC One Cypher Austria“-Sieger ging er als einer der Topfavoriten an den Start und wurde der Rolle gerecht. „Ich freue mich total, dass ich diesen Titel zum vierten Mal gewonnen habe. Wenn man vor heimischem Publikum in einen Battle geht, ist das Gefühl anders. Ich spürte noch mehr die Energie des Publikums, vor allem jene von meiner Familie und meinen Freunden“, strahlte B-Boy Wolfer, „wir machen keinen Sport, sondern wir tanzen – deshalb sind wir alle einfach nur die Besten“.