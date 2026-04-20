Mit dieser Gala wahrt Salzburg seine Titelchance

Red Bull Salzburg hat seine Chancen auf den Titel in der Fußball-Bundesliga gewahrt. Am Sonntag setzten sich die Bullen bei der Austria in Wien mit 3:1 (2:0) durch und verkürzten den Rückstand auf Leader Sturm Graz zur Halbzeit der Meistergruppe vorläufig auf drei Punkte. Die Highlights sehen Sie hier in Kooperation mit Sky Sport Austria im Video (oben).