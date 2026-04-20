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Keine Münzen dabei

Katy Perry warf Kreditkarte in den Trevi-Brunnen

Society International
20.04.2026 12:00
Katy Perry teilte Eindrücke von ihrem Rom-Besuch und warf ganz nebenbei ihre Kreditkarte in den ...
Katy Perry teilte Eindrücke von ihrem Rom-Besuch und warf ganz nebenbei ihre Kreditkarte in den Trevi-Brunnen.(Bild: instagram.com/katyperry)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Katy Perry hat während eines Rom-Besuchs den Trevi-Brunnen besichtigt. Die Sängerin, teilweise von einer Kapuzenjacke verdeckt, wollte den Münzwurf-Brauch befolgen, improvisierte jedoch mangels Kleingeld auf ihre eigene Weise: Statt Münzen zog sie ihre Kreditkarte hervor und warf sie ins Wasser. 

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„Gebt mir einen Penny“, rief Perry am Trevi-Brunnen in die Kamera, bevor sie ihre Kreditkarte zückte, und sie in den berühmten Brunnen in Rom warf.

Wobei werfen wohl nicht ganz korrekt ist: Perry ließ ihre Karte eher vorsichtig in das Wasser gleiten, um sie wenige Sekunden später wieder herauszufischen.

Das Video von Perrys Kreditkarten-Einlage am Trevi-Brunnen ist hier zu sehen:

Das Video, das Perry auch selbst auf Instagram veröffentlichte, verbreitete sich schnell in den sozialen Netzwerken. Laut Tradition soll man eine Münze in den Brunnen werfen, um sich die Rückkehr nach Rom zu sichern.

Tour durch Rom
Die Sängerin gönnte sich danach eine kleine Tour durch die Hauptstadt, mit Stationen auf dem Petersplatz, wo sie sofort die Aufmerksamkeit von Passanten auf sich zog.

Katy Perry veröffentlichte auf Instagram Eindrücke ihres Rom-Besuchs:

Auf dem Petersplatz trug Perry ein zweifarbiges Kleid mit schwarzem Top und weißem, weit schwingendem Rock. Die Sängerin grüßte vor der Kamera die Fans, indem sie ein „Halleluja“ anstimmte.

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Beruflich in der Ewigen Stadt
Katy Perry war beruflich in der Ewigen Stadt: Am Samstagabend trat sie im Kongresszentrum La Nuvola im EUR-Viertel bei einer privaten Firmenveranstaltung eines bekannten Haushaltsgeräteherstellers auf.

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