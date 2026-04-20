Freiheitliche drehen bei Energiepolitik im Wind

Die Zahl der Windräder in der Steiermark soll mehr als verdoppelt werden. Beschlossen wurde von der Landesregierung unter Landeshauptmann Mario Kunasek unter anderem eine Erweiterung der Vorrangzone für Windkraft auf der Freiländer Alm. Dabei gingen die bereits bestehenden Windräder dort der FPÖ-Steiermark in der Vergangenheit „zu weit“. Vielmehr hat man sich bisher immer wieder mit lokalen Windkraftgegnern solidarisiert. Jetzt sollen genau dort bis zu sechs weitere zusätzliche Windräder entstehen.