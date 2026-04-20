Freiheitliche drehen bei Energiepolitik im Wind

Die Energiekrise heizt die Debatte über den Ausstieg aus Gas und Öl an. Die Freiheitlichen fallen zuletzt durch eine völlig inkonsequente Politik in Fragen der erneuerbaren Energien auf. Während die FPÖ-geführte Landesregierung in der Steiermark den Bau von 150 neuen Windrädern ankündigt und damit eine 180-Grad-Wendung vollzieht, wird im Bund kräftig gegen Windenergie getrommelt.
Die Zahl der Windräder in der Steiermark soll mehr als verdoppelt werden. Beschlossen wurde von der Landesregierung unter Landeshauptmann Mario Kunasek unter anderem eine Erweiterung der Vorrangzone für Windkraft auf der Freiländer Alm. Dabei gingen die bereits bestehenden Windräder dort der FPÖ-Steiermark in der Vergangenheit „zu weit“. Vielmehr hat man sich bisher immer wieder mit lokalen Windkraftgegnern solidarisiert. Jetzt sollen genau dort bis zu sechs weitere zusätzliche Windräder entstehen.
Der Kurswechsel scheint sich aber nicht bis zu allen durchgesprochen zu haben. Der steirische FP-Nationalratsabgeordnete Axel Kassegger ätzte erst kürzlich in einer Aussendung, dass der „politisch forcierte Ausbau von Wind und PV zu steigenden Netzkosten und wachsender Standortbelastung“ führe, und der Generalsekretär der Bundespartei, Christian Hafenecker, warnt vor der „Windkraftmafia“.
Aufregung um „Kinderbücher“
Die Position der steirischen FP sorgte bereits vor der letzten Nationalratswahl für Aufregung. Damals wurden unerlaubterweise Kinderbücher an steirische Schülerinnen und Schüler verteilt, in denen „Steinadler Herbi” die „heimischen Vögel” vor der Ausbreitung von „Wüstengeiern” warnt und die anderen Vögel dazu bringt, Windräder niederzureißen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.