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Gespaltener Kurs

Freiheitliche drehen bei Energiepolitik im Wind

Innenpolitik
20.04.2026 11:53
Die Windräder spalten die FPÖ.
Die Windräder spalten die FPÖ.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
Porträt von Petja Mladenova
Von Petja Mladenova

Die Energiekrise heizt die Debatte über den Ausstieg aus Gas und Öl an. Die Freiheitlichen fallen zuletzt durch eine völlig inkonsequente Politik in Fragen der erneuerbaren Energien auf. Während die FPÖ-geführte Landesregierung in der Steiermark den Bau von 150 neuen Windrädern ankündigt und damit eine 180-Grad-Wendung vollzieht, wird im Bund kräftig gegen Windenergie getrommelt.

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Die Zahl der Windräder in der Steiermark soll mehr als verdoppelt werden. Beschlossen wurde von der Landesregierung unter Landeshauptmann Mario Kunasek unter anderem eine Erweiterung der Vorrangzone für Windkraft auf der Freiländer Alm. Dabei gingen die bereits bestehenden Windräder dort der FPÖ-Steiermark in der Vergangenheit „zu weit“. Vielmehr hat man sich bisher immer wieder mit lokalen Windkraftgegnern solidarisiert. Jetzt sollen genau dort bis zu sechs weitere zusätzliche Windräder entstehen.

Anti-Windkraft-Bücher sorgten bei der Nationalratswahl für Aufregung.
Anti-Windkraft-Bücher sorgten bei der Nationalratswahl für Aufregung.(Bild: Privat)

Der Kurswechsel scheint sich aber nicht bis zu allen durchgesprochen zu haben. Der steirische FP-Nationalratsabgeordnete Axel Kassegger ätzte erst kürzlich in einer Aussendung, dass der „politisch forcierte Ausbau von Wind und PV zu steigenden Netzkosten und wachsender Standortbelastung“ führe, und der Generalsekretär der Bundespartei, Christian Hafenecker, warnt vor der „Windkraftmafia“.

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