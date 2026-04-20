Im Video: WAC verpasst die Erlösung gegen BW Linz

Der Befreiungsschlag für den Wolfsberger AC ist ausgeblieben – auch im Heimspiel gegen das Liga-Schlusslicht FC Blau-Weiß Linz hat es nicht sollen sein mit einem Dreier. Der Kampf gegen den Abstieg geht für den letztjährigen Cup-Sieger mit unverminderter Härte weiter. krone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – alle Highlights (oben im Video).