Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trotz Erstrunden-Aus

Lilli Tagger im WTA-Ranking gut wie nie platziert

Tennis
20.04.2026 11:57
Lilli Tagger
Lilli Tagger(Bild: Upper Austria Ladies/Alex Scheuber)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Linz-Viertelfinalistin Lilli Tagger hat sich trotz des Erstrunden-Ausscheidens in Rouen in der neuesten Tennis-Weltrangliste um weitere sechs Ränge verbessert. Die 18-jährige Osttirolerin liegt nun als 91. so gut wie nie zuvor im WTA-Ranking. 

0 Kommentare

Tagger, die diese Woche pausiert, spielt nun kommende beim WTA125-Challenger im französischen Saint-Malo und danach startet sie beim WTA-1000-Turnier in Rom in der Qualifikation. Ihr Ticket für den French-Open-Hauptbewerb hat sie ja fix.

(Bild: Upper Austria Ladies/Alex Scheuber)

  Aktuell sind übrigens nur noch zwei Österreicherinnen in den Top 100: Linz-Finalistin Anastasia Potapova rangiert als beste ÖTV-Vertreterin auf Platz 56. Julia Grabher verlor acht Positionen und ist nun 107., während Sinja Kraus als nun 104. wieder näher an die besten 100 gerückt ist. Potapova und Kraus spielen diese Woche in Madrid Qualifikation (mit einem möglichen Zweitrundenduell), Grabher bekommt es in der ersten Hauptbewerbsrunde mit Lokalmatadorin Paula Badosa zu tun.

Lesen Sie auch:
Sinja Kraus
Hier im Liveticker:
Martina Trevisan gegen Sinja Kraus heute LIVE
20.04.2026
Hier im Liveticker:
Potapova gegen Kostovic heute LIVE
20.04.2026

Ebenfalls in Madrid ist Österreichs Nummer eins der Männer, Sebastian Ofner, am Start. Der dank Absagen ins Feld gerutschte Steirer, der sich im ATP-Ranking auf Platz 83 verbessert hat, trifft in der ersten Runde auf einen Qualifikanten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tennis
20.04.2026 11:57
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Julia Grabher
LinzRomMadrid
French Open
Tennis
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Ungarn-Wahl: Sieger Magyar spricht von Betrug
244.834 mal gelesen
Peter Magyar am Freitag im ungarischen Parlament
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
205.128 mal gelesen
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Österreich
Babynahrung-Rückruf: HiPP beruhigt, erste Kritik
148.528 mal gelesen
Die möglicherweise betroffene Charge ist laut Hersteller „Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel ...
Innenpolitik
Kickl hat „Verdacht“, stellt Forderung an Babler
740 mal kommentiert
Nimmt den Medienminister in die Pflicht: FPÖ-Chef Herbert Kickl
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
729 mal kommentiert
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Burgenland
FPÖ-Hofer feierte im Barockschloss seine Sponsion
707 mal kommentiert
Master Norbert Hofer mit Rektorin Dr. Bettina Schauer-Frank (li.) und Dr. Nadja Rathmanner, ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf