Lilli Tagger im WTA-Ranking gut wie nie platziert

Aktuell sind übrigens nur noch zwei Österreicherinnen in den Top 100: Linz-Finalistin Anastasia Potapova rangiert als beste ÖTV-Vertreterin auf Platz 56. Julia Grabher verlor acht Positionen und ist nun 107., während Sinja Kraus als nun 104. wieder näher an die besten 100 gerückt ist. Potapova und Kraus spielen diese Woche in Madrid Qualifikation (mit einem möglichen Zweitrundenduell), Grabher bekommt es in der ersten Hauptbewerbsrunde mit Lokalmatadorin Paula Badosa zu tun.