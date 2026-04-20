700.000 Passagiere am Airport Innsbruck im Winter

Jetzt steht Sommersaison vor Tür

Bereits Ende April startet man am Innsbrucker Flughafen in die Sommersaison. Wie sich diese entwickelt, kann bis dato noch nicht abgeschätzt werden. Stichwort: Krieg in Nahost.

Trotz der „aktuell herausfordernden geopolitischen Situation“ blicke man dem Sommerflugprogramm aber nach wie vor optimistisch entgegen. Zumal man von Innsbruck aus zahlreiche Mittelmeer-Destinationen anfliegen kann. Am Sommerflugplan stehen Destinationen in Griechenland, Italien, Spanien, Frankreich und die Türkei. Nach einigen Jahren Pause werde auch die griechische Insel Korfu wieder direkt angeflogen.