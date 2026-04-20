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Briten stürmen Tirol

700.000 Passagiere am Airport Innsbruck im Winter

Tirol
20.04.2026 12:02
60 Prozent der Passagiere waren Briten.
60 Prozent der Passagiere waren Briten.(Bild: Hubert Rauth)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Die Wintersaison ist für den Innsbrucker Flughafen Jahr für Jahr die entscheidende Phase, was das Wirtschaftliche anbelangt. Im Vorjahr etwa wurden 60 Prozent des gesamten Passagieraufkommens in den ersten drei Monaten erzielt. Und auch heuer setzte der Airport im ersten Quartal zum Höhenflug an. Gestürmt wurde Tirol vor allem von den Briten.

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„Der Winter ist bei uns immer ausschlaggebend für das Gesamtjahr“, schilderte Flughafengeschäftsführer Marco Pernetta im Vorfeld der abgelaufenen Wintersaison gegenüber der „Krone“. Angesichts dessen dürfte der Airport-Chef mit den aktuellen Zahlen mehr als zufrieden sein.

Zwischen Dezember und Ostern – also in der Wintersaison 2025/26 –  wurden insgesamt 684.068 Passagiere am Innsbrucker Flughafen abgefertigt, hieß es am Montag. Die Passagierentwicklung „auf diesem hohen Niveau“ unterstreiche einmal mehr „den Beitrag des Flughafens für den Tiroler Wintertourismus“, wurde weiters betont.

Eine TUI-Chartermaschine aus Großbritannien.
Eine TUI-Chartermaschine aus Großbritannien.(Bild: Hubert Rauth)

Plus 3,4 Prozent im ersten Quartal
Mit Blick auf die Zahlen des ersten Quartals seien heuer von Jänner bis März um 3,4 Prozent mehr Passagiere abgefertigt worden als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Großer Ansturm aus Großbritannien
An Spitzentagen nutzten bis zu 17.500 Passagiere den Flughafen Innsbruck. Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung sei erneut der britische Markt gewesen: mehr als 60 Prozent der Gäste stammten allein aus dem Vereinigten Königreich, hieß es.

Zitat Icon

Die positive Entwicklung der Wintermonate liefert einen wesentlichen Impuls für das Gesamtjahr 2026 und schafft eine solide Basis für die kommenden Monate.

Flughafen-Geschäftsführer Marco Pernetta

Airport-Chef Marco Pernetta

Bild: Christof Birbaumer

„Die positive Entwicklung der Wintermonate, als wichtigste Betriebsphase des Jahres am Flughafen, liefert einen wesentlichen Impuls für das Gesamtjahr 2026 und schafft eine solide Basis für die kommenden Monate“, betonte Airport-Chef Pernetta.

Jetzt steht Sommersaison vor Tür
Bereits Ende April startet man am Innsbrucker Flughafen in die Sommersaison. Wie sich diese entwickelt, kann bis dato noch nicht abgeschätzt werden. Stichwort: Krieg in Nahost. 

Trotz der „aktuell herausfordernden geopolitischen Situation“ blicke man dem Sommerflugprogramm aber nach wie vor optimistisch entgegen. Zumal man von Innsbruck aus zahlreiche Mittelmeer-Destinationen anfliegen kann. Am Sommerflugplan stehen Destinationen in Griechenland, Italien, Spanien, Frankreich und die Türkei. Nach einigen Jahren Pause werde auch die griechische Insel Korfu wieder direkt angeflogen.

Mit Transavia wird die Strecke Innsbruck-Amsterdam bedient.
Mit Transavia wird die Strecke Innsbruck-Amsterdam bedient.(Bild: Hubert Rauth)

Mehr Frequenzen auf wichtigen Linienverbindungen
Auch im ganzjährigen Linienverkehr werde das Angebot ausgebaut: Die Verbindungen nach London und Amsterdam werden im Sommer 2026 häufiger bedient. London wird fünfmal wöchentlich, Amsterdam viermal pro Woche angeflogen. Vor allem die zusätzlichen Frequenzen nach Amsterdam würden die Anbindung an das internationale Drehkreuz Amsterdam Schiphol und in das weltweite Streckennetz von KLM und Delta Air Lines stärken.

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