„Krone oder Kasperl“

„Jetzt gewinnen sie wieder nix!“ Kasperl für WAC

Sport-Mix
20.04.2026 11:57
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Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“! Diesmal Themen in der Sendung bei Michael Fally und Peter Moizi: der Vienna City Marathon, der Titelkampf in der Bundesliga, das Meisterstück der Bayern, das Nervenflattern der Bayern, die Sieglos-Serie des WAC und das Wiedererstarken der österreichischen Tennisdamen (im Video oben).

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