„Jetzt gewinnen sie wieder nix!“ Kasperl für WAC

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“! Diesmal Themen in der Sendung bei Michael Fally und Peter Moizi: der Vienna City Marathon, der Titelkampf in der Bundesliga, das Meisterstück der Bayern, das Nervenflattern der Bayern, die Sieglos-Serie des WAC und das Wiedererstarken der österreichischen Tennisdamen (im Video oben).