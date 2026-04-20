Nach LASK-Hit: Jetzt läuten Sturms Alarmglocken

Das LASK-Spiel am Sonntag hat bei Fußballmeister Sturm Spuren hinterlassen. Das 1:1 hat gezeigt, dass die Grazer leidensfähig sind – bereits vor dem kommenden Retourspiel am Mittwoch in Graz warten aber harte Tage auf Trainer Fabio Ingolitsch und seine verbliebenen Kicker.
Minute 76 im Hit von Sturm beim LASK: Riesenwirbel vor dem Tor! Goalie Khudyakov fischte die Kugel im Getümmel und zwischen gefühlt hundert Beinen irgendwie noch heraus. Ob der Ball mit vollem Umfang über der Linie war, konnte (da es in Österreich leider keine Torlinien-Technologie gibt) nicht voll und ganz aufgeklärt werden. Fix war da nur eines: Sturm warf sich mit allem, was man hatte, in die Schlacht! Die vor allem in Hälfte zwei aus Sicht des Meisters nur mehr eine Abwehrschlacht war.
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