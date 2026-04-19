Bibi und Joseph im Weißen Haus?

Donald Trump fuhrwerkt in der Weltgeschichte herum, dass man oft nur den Kopf schütteln kann. Sein Ton und seine Selbsteinschätzung lassen einen zumeist fassungslos zurück. Zurzeit sucht der US-Präsident ziemlich hektisch nach einem Ausweg aus dem Iran-Krieg, in den er sich von Israels Premier Bibi Netanyahu hat ziehen lassen.