Schlichtungsstelle erkämpfte zwei Millionen Euro

Austrian Airlines war mit 33 Prozent der Verfahren die häufigste Gegenpartei, vor Ryanair (18 Prozent) und Wizz Air (13 Prozent). Da Wizz Air den Flughafen Schwechat nicht mehr anfliegt, rechnete apf-Leiterin Maria-Theresia Röhsler für 2026 mit einem entsprechenden Rückgang. Im Bahnsektor betrafen 79 Prozent der Fälle die ÖBB, gefolgt von innerstädtischen Verkehrsbetrieben mit neun Prozent sowie weiteren Anbietern wie One Mobility (Klimaticket) und Westbahn. Probleme waren unter anderem die Erstattungen bei Online-Tickets, Strafzahlungen im Nah- und Regionalverkehr, Leistungseinschränkungen sowie Fristverletzungen bei der Beschwerdebearbeitung.