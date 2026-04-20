Arbeitslosigkeit im Alter ist rasant gestiegen

Arbeitnehmer in der Verantwortung

Auch Gerstorfer sieht zunächst die Arbeitgeber in der Verantwortung, arbeitsgerechte Arbeitsplätze zu schaffen. Aber sie appellierte auch an die älteren Arbeitnehmer, sich rechtzeitig und nicht erst unmittelbar vor dem Pensionsantritt zu informieren, „was denn da am Pensionskonto steht und welche Pension man denn zu erwarten hat“. Denn nur so könne man sich über die Alternativen, etwa über die Teilpension, informieren. „Meine große Aufforderung und Bitte an alle ist, zehn bis 15 Jahre vor Pensionsantritt zu überlegen, wie man diese Zeit gestalten kann.“