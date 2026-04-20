Zwei Männer wegen Spionage im Iran hingerichtet

Die Männer hätten in diesem Zusammenhang im Ausland, unter anderem in der irakischen Region Kurdistan, eine Ausbildung erhalten. Sie seien wegen „Feindschaft gegen Gott“ und der Zusammenarbeit mit feindlichen Gruppen verurteilt worden. Das Oberste Gericht habe die Todesurteile vor der Vollstreckung bestätigt, hieß es in dem Bericht weiter. Zuvor hatte ein Revolutionsgericht in der Großstadt Karaj bei Teheran die Männer verurteilt.