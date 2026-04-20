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Zwei Männer wegen Spionage im Iran hingerichtet

Ausland
20.04.2026 11:41
Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben der Organisation Iran Human Rights (IHRNGO) mindestens ...
Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben der Organisation Iran Human Rights (IHRNGO) mindestens 1639 Menschen exekutiert – zuletzt war die Zahl dort vor 35 Jahren so hoch.(Bild: AP/Hamideh Shafieeha)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Iran hat einem Medienbericht zufolge erneut zwei Männer hingerichtet, die wegen Zusammenarbeit mit dem israelischen Geheimdienst Mossad und der Planung von Anschlägen verurteilt worden waren.

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Den beiden Männern sei vorgeworfen worden, einem mit dem Mossad verbundenen Spionagenetzwerk anzugehören. Das berichtete das Nachrichtenportal der iranischen Justiz, Mizan, am Montag.

Die Männer hätten in diesem Zusammenhang im Ausland, unter anderem in der irakischen Region Kurdistan, eine Ausbildung erhalten. Sie seien wegen „Feindschaft gegen Gott“ und der Zusammenarbeit mit feindlichen Gruppen verurteilt worden. Das Oberste Gericht habe die Todesurteile vor der Vollstreckung bestätigt, hieß es in dem Bericht weiter. Zuvor hatte ein Revolutionsgericht in der Großstadt Karaj bei Teheran die Männer verurteilt.

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