Wie ein stilles Gebet

„Alles ist schrecklich“, schrieben Bekannte aus Israel in diesen leidvollen Tagen per SMS. „Wir hoffen, dass es so schnell wie möglich enden wird und dass alle vom Meer bis zum Fluss Frieden und Sicherheit finden werden.“ Vom Meer bis zum Fluss, vom Fluss bis zum Meer - es ist an sich ein aufgeladener Kampfslogan.