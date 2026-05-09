„Kokain in der Mitte der Gesellschaft angekommen“

Es sind alarmierende Befunde, die Experten erstellen. Der Drogenkonsum nimmt zu. Darauf lässt auch der jüngste Rekord-Drogenfund der Tiroler Polizei schließen. Aber nicht nur der. Selbst Kokain sei in der Mitte der Gesellschaft angekommen, machte Franz Altenstrasser, Leiter der Psychiatrie am Krankenhaus Hall, kürzlich in einem „Krone“-Interview aufmerksam. „Die Abwasseranalyse bestätigt unsere klinischen Erfahrungen. Ebenso ein Bericht der Weltgesundheitsorganisation aus 2025. Der Konsum steigt weltweit. Wir sprechen hier nicht mehr nur von einer Randerscheinung“, verdeutlicht Altenstrasser.