Schwerer Schlag für den ORF

„Wir sperrten uns in einem Kammerl ein, hörten Radio, stanzten die Teilergebnisse in Lochkarten ab und fütterten den Computer.“ So schildert Gerhart Bruckmann, heute 91, wie eine Hochrechnung vor 57 Jahren zustande kam. 1966 führte der Statistik-Professor mit einem von ihm entwickelten mathematischen Modell die weltweit erste Wahlhochrechnung durch - sie stimmte haargenau mit dem Ergebnis überein. 20 Jahre lang war Bruckmann der hoch angesehene „Hochrechner der Nation“.