Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Clemens Pig, der Stachel im Fleisch des ORF?

Kolumnen
12.06.2026 20:00
Clemens Pig ist als neuer ORF-Chef vorbelastet – und steht vor großen Herausforderungen.
Clemens Pig ist als neuer ORF-Chef vorbelastet – und steht vor großen Herausforderungen.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von Conny Bischofberger
Von Conny Bischofberger
0 Kommentare

Nun ist Clemens Pig also wie nicht anders erwartet zum neuen ORF-Generaldirektor gewählt worden. Der Mann ist nicht zu beneiden (aber Mitleid muss man auch nicht mit ihm haben).

Pig übernimmt ein von peinlichen Affären schwer gebeuteltes Unternehmen, über das ein aufgeblähter Stiftungsrat in den politischen Hinterstübchen entscheidet.

Pig muss 93 Millionen einsparen, Mehrfachstrukturen und Tochterfirmen hinterfragen, was laut Ingrid Thurnher „an den Grundfesten des ORF“ rüttle.

Kommentiert aktuelle Momente für die „Krone“: Conny Bischofberger
Kommentiert aktuelle Momente für die „Krone“: Conny Bischofberger(Bild: Krone KREATIV/Eva Manhart)

Man kann deshalb nur staunen, dass sich um diese Aufgabe – abgesehen von 66 Spaßvögeln – neben Pig doch acht ernst zu nehmende Kandidatinnen und Kandidaten gerissen haben.

Messen wird man den Spitzenmanager daran, wie schnell er Maßnahmen seines über 100 Seiten starken Strategiekonzepts tatsächlich umsetzt. Auch an der Frage, ob Pig dafür gleich viel oder sogar mehr verdienen wird als die „Gagenkaiser“ Strobl und Weißmann?

Lesen Sie auch:
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
„Krone“-Kommentar
ORF-Schmierentheater bis zur Geisterstunde
12.06.2026
Nächtliche Kür von Pig
NEOS werfen ÖVP und SPÖ „Packeln“ bei ORF-Wahl vor
12.06.2026
Nächtlicher Entscheid
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
12.06.2026

Wird er sein Führungsteam jenseits politischer Begehrlichkeiten zusammenstellen oder geht der Postenschacher munter weiter? Wird der 35-köpfige Stiftungsrat in seiner Amtszeit verkleinert? Und schafft es der Tiroler, verlorengegangenes Vertrauen des Publikums wieder zurückzugewinnen?

Der Nachname des neuen ORF-Generaldirektors bedeutet im Altdänischen „Stachel, Dorn“ oder „die Spitze einer Waffe“. „Pigtråd“ ist Stacheldraht und ein Igel hat „Pigge“.

Wer weiß, vielleicht gelingt es Clemens Pig ja, bei den umfangreichen Aufräumarbeiten im ORF der sprichwörtliche „Stachel im Fleisch“ zu sein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kolumnen
12.06.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
208.424 mal gelesen
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Österreich
Abfertigung: Erben schauen durch die Finger
107.252 mal gelesen
Sabine T. ist kurz vor ihrer Pensionierung verstorben. Ihre Abfertigung behält der Dienstgeber, ...
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
79.377 mal gelesen
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
2442 mal kommentiert
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
1490 mal kommentiert
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Unterhaltung
Das verspricht der neue ORF-Chef dem Publikum
966 mal kommentiert
Clemens Pig übernimmt keine einfache Aufgabe ...
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Clemens Pig, der Stachel im Fleisch des ORF?
„Krone“-Kommentar
Warum drückt ihr nicht Österreich die Daumen?
„Krone“-Kommentar
Das Budget mit dem Limbo-Trick
„Krone“-Kommentar
Länger als der Erste Weltkrieg
„Krone“-Kommentar
ORF-Schmierentheater bis zur Geisterstunde
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf