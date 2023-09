Widersprüchliche Zahlen zum Wohnungsleerstand

Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler (ÖVP) hatte zuletzt in der „Krone“ mit neuen Zahlen aufhorchen lassen. Nur 3500 Wohnungen stünden in Salzburg leer, gar nur 2500 davon wären mobilisierbar, also in Bälde nutzbar. Damit war das Zahlen-Wirrwarr perfekt, denn andere Schätzungen, darunter von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP), sprachen auch schon von 10.000 leer stehenden Wohnungen.