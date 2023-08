Regulierer untersagt überschießende IP-Sperren

Die Regulierungsbehörde Telekom-Control-Kommission hat am Donnerstag eine Grundsatzentscheidung in Bezug auf IP-Sperren getroffen. Demnach seien zur Wahrung von Rechten Dritter Netzsperren auf Basis des „Domain Name Systems“ (DNS) geeignet und grundsätzlich ausreichend. Über DNS-Sperren hinausgehende Sperren auf Basis von IP-Adressen seien daher nicht erforderlich und deshalb unzulässig.