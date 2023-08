„Der Regen schlägt uns auf‘s Gemüt“

Der Dauerregen der vergangenen Wochen hat die Erde auf Vorarlbergs Feldern ordentlich aufgeweicht. Unmöglich, mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen in ein solch nasses Feld einzufahren. Termingerechtes Arbeiten - die Bauern planen ja mehrere Pflanzungen innerhalb einer Saison - ist da nicht mehr möglich. „Der Regen schlägt uns aufs Gemüt, heuer ist sicher ein herausforderndes Gemüsejahr“, erklärt Harald Rammel von der Landwirtschaftskammer. Wenn trotz Regenwetters Erntezeit ist, muss das händisch erledigt werden. Ein erheblicher Mehraufwand. „Bei Sonnenschein macht Gemüseanbau eindeutig mehr Freude“, sagt Rammel, der aber nicht schwarzsehen will. Die Felder seien nie so lange unter Wasser gestanden, dass die Wurzeln der Pflanzen hätten Schaden nehmen können. Ernteausfälle sind wegen des Niederschlags also nicht zu befürchten.