14-Jährige „befahl“ Mädchen (17) Suizid

Was für eine Tragödie! Eine erst 14-jähriges Mädchen gab im Mühlviertel in Oberösterreich einer Bekannten (17) via Handy Anweisungen, dass sie sich umbringen solle. Das Opfer überlebte dank seiner Mama nur knapp. Die schreckliche Geschichte wird jetzt in Linz vor Gericht verhandelt. Kein Einzelfall, wie Experten schildern.