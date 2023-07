„Rechte kommen mit Realpolitik nicht zurecht“

In Ostdeutschland feiert die rechtsextreme AfD immer mehr Wahlerfolge, auch in Österreich ist die rechtspopulistische FPÖ trotz zahlreicher Skandale wieder auf dem Vormarsch. Die Politologin Natascha Strobl hat sich eingehend mit dem Thema Rechtsextremismus beschäftigt. Im Gespräch mit der „Krone“ erklärt sie, warum es für „Rechts“ gerade recht einfach ist. Und was eine Trendumkehr bewirken könnte.