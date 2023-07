Richtige Femizid-Prävention

Und wieder hat in Wien ein Mann seine Frau ermordet, ein 36-jähriger Syrer mit dem Messer. Der 14. oder 15. Femizid in diesem Jahr! Und einmal mehr meldet sich die Politik zu Wort - wie gewohnt mit größter Betroffenheit - um uns zu erklären, woran dies liege und was man dagegen tun wolle. Vor allem müsste man „die patriarchalen Strukturen in Österreich“ aufbrechen, lässt uns die Justizministerin wissen.