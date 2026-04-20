Kann Kanada kommen?

Doch so charmant diese Rechnung ist, so heikel wären ihre politischen Folgen. Ein EU-Beitritt Kanadas käme einem geopolitischen Tabubruch gleich. Und einer Provokation für die USA. Wie würde Donald Trump reagieren? Auch die NATO stünde vor einer Zerreißprobe. De facto ist die oftmals uneinige Europäische Union selbst nicht gefestigt genug. Brüssel müsste erst seine Hausaufgaben machen, statt neue Klassenkameraden aufzunehmen. Denn in Sachen Geschlossenheit sind uns die Vereinigten Staaten von Amerika meilenweit voraus. Sonst folgt am Ende nicht Erweiterung, sondern weitere Ernüchterung.