Wie Schicksalsschlag des Herrls Leser berührte

Sein Arbeitsleben begonnen hat der Mann als gelernter Maurer, nach seinen Schlaganfällen samt privaten Schicksalsschlag lebt der 58-Jährige in einem kleinen Haus in Reintal im Bezirk Mistelbach im nordöstlichsten Zipfel von Niederösterreich. „Meine letzte Arbeit war, in der Raffinerie Schwechat mit Wasserhochdruckanlagen Sanierungen durchzuführen“, erzählt der merkbar gezeichnete Mann.