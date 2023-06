Blütezeit des Online-Handels laut Studien vorbei

„Fast paradox ist allerdings, dass trotz steigender Shopper-Zahlen die Online-Ausgaben gesunken sind“, sagte Christoph Teller, Vorstand des Institutes für Handel, Absatz und Marketing an der JKU: So ist EU-weit der Online-Anteil an den Einzelhandelsausgaben von 10,6 Prozent 2021 auf 9,6 Prozent im Vorjahr gesunken. Und in Österreich fiel der Anteil von 11,5 auf 10,4 Prozent. Während die Online-Ausgaben im Vorjahr um 3 Prozent auf 8,6 Milliarden Euro gesunken sind, sind die Ausgaben im stationären Handel um 8 Prozent auf 73,9 Milliarden Euro gestiegen. Zieht man nur die österreichischen Einzelhandelsunternehmen heran, so liegt der E-Commerce-Anteil bei 6,5 Prozent.