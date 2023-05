Pacult mit Kaderplanung „nicht einverstanden!“

Mit 2:0 geführt, dann doch 2:3 verloren. Austria Klagenfurt ärgerte die Bullen lange. Am Ende war für Coach Peter Pacult aber klar: „Wir haben uns hinten echt nicht gut angestellt, waren zu wenig aggressiv und zu weit weg vom Gegner. Das ärgert mich schon und ist am Ende in gewissen Punkten auch eine Qualitätsfrage.“