6 Finanz-Tipps, um im Urlaub Kosten zu vermeiden

Jüngere suchen Einsparmöglichkeiten

Noch deutlicher zeige sich dieses Verhalten bei den unter 30-Jährigen: Hier will sogar die Hälfte der Befragten den Rotstift bei den Urlaubsausgaben ansetzen. „Die Bereiche Freizeit und Reisen gelten nicht umsonst als wesentliche Treiber der Inflation. Wer den Urlaub nicht in den eigenen vier Wänden verbringen möchte, muss für Flug, Hotel und Restaurant deutlich tiefer als früher in die Tasche greifen. Kleinere Einsparungspotenziale gibt es aber zumindest beim Bezahlen oder beim Umwechseln in eine Fremdwährung“, informiert Martin Jäger, Sprecher der Vorarlberger Sparkassen.