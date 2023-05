Nach Sum-41-Ende: Punk is Dead? Noch nicht ganz!

Am Montag gaben die kanadischen Punkrock-Urgesteine Sum 41 ihre Auflösung bekannt. Der Punkrock der 90er-Jahre kommt in die Jahre, verschwindet oder siecht dahin. Doch wo Altes stirbt, kann Neues erblühen - und es ist nicht so schlecht um die Szene bestellt, wie man möglicherweise befürchtet.