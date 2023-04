„Dosko, Dosko“-Jubel: „Es kann nur einen geben“

Wer führt künftig die Sozialdemokratie an? Die Antwort vor vollem Haus fiel eindeutig aus. Im Burgenland kann Landeshauptmann Hans Peter Doskozil auf tatkräftige Unterstützung bauen. Am Samstag präsentiert sich sein parteiinterner Konkurrent, der Niederösterreicher Andreas Babler, in Zemendorf.