„Im Spital glaubte keiner, dass mir nichts fehlt“

Sein Wagen ist ein Trümmerhaufen, doch er selbst hat nur zwei Kratzer erlitten. Einen an der Hand und einen seitlich am Kopf – David Novak (44), Selbstständiger aus Ried im Innkreis, muss einen Schutzengel mit Muckis wie Arnold Schwarzenegger haben. Und auch der Tscheche selbst, der seit 23 Jahren in Oberösterreich lebt, gibt gerne zu, dass er ein „harter Hund“ ist.