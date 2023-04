Apple gewinnt auch vor US-Berufungsgericht

Apple hat sich im Streit mit den Machern des Videospiels „Fortnite“ auch vor dem Berufungsgericht durchgesetzt. Die Richter beließen die Entscheidung der Vorinstanz in Kraft, in der der iPhone-Hersteller weitgehend Recht bekommen hatte. Sie fanden laut dem am Montag veröffentlichten Urteil zwar einen Fehler bei der Abgrenzung des relevanten Marktes - stuften ihn aber als unwichtig ein.