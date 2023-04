Riskant, aber gesund: Montags im Job entspannen

Keine Meetings am Montag, keine Telefonate, kein E-Mail-Check in den Morgenstunden - und zwei, maximal drei Stunden Arbeit: So startet die US-amerikanische Tiktok-Influencerin Marisa Jo Mayes in ihre Arbeitswoche. Ein bisschen kreatives Tun am Vormittag, Mittagspause, dann werden die dringendsten Arbeiten erledigt - und wieder entspannen: „Das hat mein Leben verändert“, sagt sie.