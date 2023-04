Nationalpark Kalkalpen: Ab in den Sattel!

Fernab vom Straßenverkehr geht es auf einsamen Wegen durch unberührte Wälder, durch Bäche, über saftige Wiesen oder auch hoch hinauf in die Berge – die Möglichkeiten sind vielfältig. Egal ob erfahrener Pferdemensch oder Neueinsteiger (immerhin ist der allererste Ausritt ein unvergessliches Erlebnis), alleine oder mit einem geprüften Wanderreitführer an der Seite, Touren gibt es ab zwei Stunden bis zu drei Tagen. Wer sich auf dem Pferderücken noch nicht so daheim fühlt oder länger pausiert hat, wendet sich an einen der bestens ausgebildeten Reitlehrer. In Einzel- oder Gruppenstunden vermitteln sie die für Ausritte nötige Sattelfestigkeit. Pferdebesitzer, die auch im Urlaub nicht auf ihren Vierbeiner verzichten möchten, finden in einem der zahlreichen Partnerbetriebe Kost und Logis für sich und ihre Tiere. Oder leiht man sich vielleicht doch lieber ein Pferd vor Ort? Diese sind robust, trittsicher und entsprechend trainiert.