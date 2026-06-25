Dieses Zuckerl hat Ryanair ab jetzt für Familien

O‘Leary: Behörden haben nicht verstanden, was am besten sei

Konzernchef Michael O‘Leary erklärte, man werde sich „widerwillig“ dem Branchenstandard anpassen. Die Behörden hätten nicht verstanden, was im besten Interesse der Verbraucher sei. Familien würden nun erst nach dem Check-In ihre Sitzplatzzuweisung erfahren und eher im hinteren Teil der Kabine sitzen.