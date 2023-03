Such-Daten: Microsoft will Konkurrenz aussperren

Microsoft will den bis dato an konkurrierende Suchmaschinen lizenzierten Zugang zu seinen Suchdaten offenbar künftig sperren. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag berichtete, plant der Konzern mit diesem Vorgehen, andere Suchmaschinen dazu zwingen, die Suchdaten des Unternehmens nicht mehr als Grundlage für ihre eigenen Chat-Produkte mit Künstlicher Intelligenz (KI) zu verwenden.