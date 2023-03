Wie ÖVP und FPÖ miteinander und mit der SPÖ planen

Die Zeit drängt: ÖVP und FPÖ verhandeln in Niederösterreich derzeit auf Hochdruck über ein Arbeitsübereinkommen. Man ist auf einem guten Weg, aber noch ein Stück auseinander. Wo die roten Linien der Blauen verlaufen, welche Ressorts bereits vergeben sind bzw. scheinen, warum die eigenen Fristen wackeln und was der SPÖ in der Regierung drohen könnte.