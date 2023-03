ÖVP und FPÖ tüfteln an neuer „Arbeitsbeziehung“

Straffer Zeitplan für schwarz-blaues Wagnis

Das Ziel: Bis Mitte nächster Woche will man das Grundgerüst des Pakts ausgehandelt haben. Spätestens am Donnerstag soll das Übereinkommen stehen. Somit bliebe noch genau eine Woche Zeit, um bis zur konstituierenden Landtagssitzung am 23. März alle Formalitäten zu erledigen. Klappen wird all das wohl auch, weil man sich ideologisch nahesteht. Das betonten die Parteispitzen bei ihrem gemeinsamen Debüt.