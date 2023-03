„Fernbus Simulator“: Letzte Ausfahrt St. Pölten

Es muss die Kapitulation vor dem Alter sein: Nach unzähligen Schlachten und Kriegen, Abenteuern in dunklen Dungeons und Spukhäusern voller Monster und sonstiger Schrecken bin ich also hier gelandet, beim „Fernbus Simulator“. Das klingt nicht gerade aufregend, verspricht aber zumindest die nötige Dosis Entspannung, nach der ich mich für gewöhnlich am Feierabend sehne. Ganz so erholsam ist das Fernbusfahrer-Dasein dann aber doch nicht, wie ich feststellen muss ...