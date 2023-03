Russische Hacker feiern Abgang von Behördenchef

Die Gruppe war in den letzten Wochen für Angriffe auf die Websites mehrerer italienischer Institutionen und Unternehmen, darunter mehrere Ministerien, verantwortlich. Die Regierung von Premier Mario Draghi hatte die Nationale Agentur für Cybersicherheit im August 2021 gegründet und an deren Spitze den Informatik-Experten Baldoni gehievt. Die Agentur besteht momentan aus 300 IT-Spezialisten, in fünf Jahren sollen es 1000 sein. Italien hat in Sachen Cybersicherheit Nachholbedarf.