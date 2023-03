Klima-Kleber: „Notfalls gehe ich ins Gefängnis“

Am 21. und 28. November 2022 brachten Klima-Aktivisten der Letzten Generation in Linz den Frühverkehr an der Rudolfkreuzung und der A 7-Abfahrt Hafenstraße zum Erliegen. Aus Protest über die unzureichende Klimapolitik der Regierung blockierten die vorwiegend jungen Menschen die Fahrbahnen, klebten sich daran fest. Polizisten gelang es nur äußerst mühsam, die Aktivisten vom Asphalt zu lösen. Die Folge: Verwaltungsstrafen wegen Verstoßes gegen das Versammlungsrecht und Erregung öffentlichen Ärgernisses.