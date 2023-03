Paar mit geklonter Stimme Tausender Dollar beraubt

Für die „Instant Voice Cloning“ genannte Funktion wird lediglich eine über einminütige Audioaufnahme ohne Hintergrundgeräusche benötigt, was vor allem Mitglieder der berüchtigten Seite 4chan dazu veranlasste, mit der Technologie Schindluder zu treiben. So stieß der britische Nachrichtensender Sky News beispielsweise auf Audioclips, in denen „Harry Potter“-Darstellerin Emma Watson Passagen aus Adolf Hitlers „Mein Kampf“ rezitierte. In einem anderen gefundenen Clip verkündete US-Präsident Joe Biden die Mobilmachung US-amerikanischer Soldaten für den Ukraine-Krieg.