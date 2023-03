Betriebspension als Ärger für Oberösterreicher

Seit 1. Juli 2022 ist Walter J. in Pension. Zuvor hatte er mehrere Jahre von seinem Nettogehalt zusätzlich in die Firmenpension einbezahlt. Doch in einem erhält er die 54.000 Euro, auf die er Anspruch hat, nicht. Der Leser muss sich mit einer kleinen monatlichen Auszahlung zufrieden geben.