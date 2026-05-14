Steirerin sollte Monate auf Kontrolltermin warten

Personeller Engpass

Die lange Wartezeit wollte sie nicht hinnehmen. Ihre Anfrage hatte aber keinen Erfolg. Laut ÖGK sei die Dermatologie im Gesundheitszentrum Graz seit längerer Zeit von einem personellen Engpass betroffen, dessen Ende leider noch nicht abschätzbar sei. Man bedauere die Situation und sei sehr bemüht, die sonst üblichen Kapazitäten wiederherzustellen. Medizinisch bestehe dadurch kein erhöhtes Risiko.