Gericht sorgte nun für Klarheit: Fenstersanierung

Mieter soll weiter warten

Im Haus gibt es mehrere Eigentümer. Ein Teil der Wohnungen ist in Privatbesitz, andere – wie jene von Herrn G. – gehören einer gemeinnützigen Genossenschaft und werden vermietet. Die Wohnungen der Privateigentümer hätten bereits alle neue Fenster bekommen. „Ich als Mieter soll weiter warten und werde von einem zum anderen geschickt“, wandte sich der Steirer schließlich im Vorjahr an die Ombudsfrau.