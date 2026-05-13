Bauwahnsinn: Über 100 Lkws täglich im Wohngebiet!

Lärm, Staub und Erschütterungen ab fünf Uhr früh

Was das für die Menschen bedeutet, die hier wohnen, ist schwer vorstellbar. Seit eineinhalb Jahren wird gebaut. Lärm und Erschütterungen gibt es ab fünf Uhr morgens, wenn die ersten Schwerfahrzeuge über Bodenschwellen fahren. Dazu kommen Staub, Schmutz und Gefahr für Fußgänger. Die ohnehin schmalen Gehsteige werden zum Abladen oder Ausweichen benutzt.