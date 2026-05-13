Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schock in Wien

Bauwahnsinn: Über 100 Lkws täglich im Wohngebiet!

Ombudsfrau
13.05.2026 11:53
Nach eineinhalb Jahren Großbaustelle fordern die Anrainer endlich wirksame Maßnahmen gegen Lärm, ...
Nach eineinhalb Jahren Großbaustelle fordern die Anrainer endlich wirksame Maßnahmen gegen Lärm, Staub und Verkehr.(Bild: Zwefo)
Porträt von Ombudsfrau
Von Ombudsfrau

Mehr als hundert Schwerfahrzeuge schlängeln sich täglich durch eine einst beschauliche Gasse nahe der Alten Donau in Wien. Rund 60 Hektar werden derzeit dort verbaut. Bei den Anwohnern liegen die Nerven blank und sie fordern Maßnahmen.

0 Kommentare

Eine Betroffene schildert die Situation: „Täglich fahren sicher 100 bis 150 Lkws, viele sogar mit Überlänge, an unserer Reihenhaussiedlung vorbei. Dazu kommen noch doppelt so viele weitere Fahrzeuge von der Baustelle“.

Lärm, Staub und Erschütterungen ab fünf Uhr früh
Was das für die Menschen bedeutet, die hier wohnen, ist schwer vorstellbar. Seit eineinhalb Jahren wird gebaut. Lärm und Erschütterungen gibt es ab fünf Uhr morgens, wenn die ersten Schwerfahrzeuge über Bodenschwellen fahren. Dazu kommen Staub, Schmutz und Gefahr für Fußgänger. Die ohnehin schmalen Gehsteige werden zum Abladen oder Ausweichen benutzt.

Fenster zu öffnen unmöglich
„Die Reifen der Fahrzeuge bringen von der Baustelle extrem viel Schmutz auf die Straße, wodurch sich bei Trockenheit durch jedes Fahrzeug Staubwolken bilden, die die ganze Gegend verschmutzen. Bei Regen ist alles verschlammt.“ Die Fenster zu öffnen, trauen sich die Anrainer – wenn überhaupt – nur mehr in der Nacht.

Enge Gassen, schmale Gehsteige.
Enge Gassen, schmale Gehsteige.(Bild: Anrainer, Krone KREATIV)

Kehrmaschine sorgt für zusätzlichen Ärger
Abhilfe gegen den Schmutz sollte eine Kehrmaschine bringen, die zweimal täglich fährt. „Das bringt genau nichts. Außer zusätzlichem Stau, weil die Maschine gegen die Einbahn fährt und dann alles steht“, so die Anrainerin weiter. Gemeinsam haben die Anwohner bereits bei diversen Behörden um Unterstützung gebeten. Passiert ist bisher zu wenig.

Behörden verweisen auf unterschiedliche Zuständigkeiten
Das könnte unter anderem an den unterschiedlichen Zuständigkeiten liegen. Die Baustelle gehört zum 21. Bezirk, die Anrainer wohnen im 22. Bezirk. Entsprechend fallen auch die Antworten der Bezirksvorstehungen auf die Anfragen der Ombudsfrau aus.

Bezirke sehen Verantwortung anders
Die Zustände seien unhaltbar, hieß es aus dem 22. Bezirk. Besonders die starke Verschmutzung der Fahrbahn sowie die gefährliche Situation im Kreuzungsbereich des Drygalskiwegs haben ein sofortiges Handeln erforderlich gemacht. Für die Einhaltung der erfolgten Auflagen seien aber andere Stellen zuständig.

Der 21. Bezirk betont, es laufe alles im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ab. Allerdings sei auch klar, dass insbesondere größere Bauvorhaben zeitweise mit erhöhten Lärm- und Staubemissionen verbunden sein können. Es seien aber schon Verbesserungsmaßnahmen wie ein zusätzlicher baulicher Schutz der Fußgänger getroffen worden.

Baupolizei hat keinen Einfluss auf Verkehr
Die ebenfalls von uns befragte Baupolizei betonte, dass die erteilten Baubewilligungen sich nur auf das Projekt selbst beziehen. Auf die Abwicklung des Baustellenverkehrs im Bereich der öffentlichen Straßen könne man keinen Einfluss nehmen. Dafür seien vier andere Magistratsabteilungen zuständig. 

Anrainer warten weiter auf Lösungen
Man darf gespannt sein, wer sich der Sache annehmen wird.  Oder müssen die Anrainer weiter alles hinnehmen, bis der neue Stadtteil fertig ist?

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ombudsfrau
13.05.2026 11:53
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Symbolbild
Alarm in Autobranche
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
US-Medien berichten:
Iran besitzt noch Großteil seines Raketenarsenals
Dieses Bild postete Trump und betitelte es mit „51. Bundesstaat“.
Provokantes Posting
Trump erklärt Venezuela zu „51. Bundesstaat“
Das Baby wurde auf natürlichem Weg gezeugt und zunächst von der Mutter sowie dem biologischen ...
Historisches Urteil
Italien erkennt drei Elternteile für Kind (4) an
Buckwal „Timmy“: Seit dem 3. März hielt er die Welt der Deutschen in Atem. Nach seiner Rettung ...
Wal als PR-Opfer?
Krimi um „Timmy“ hat nun ein politisches Nachspiel
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Mann als lebende Fackel! Einsatz vor Stephansdom
113.327 mal gelesen
Fünf Polizeiautos sowie fünf Autos der Berufsrettung standen im Einsatz.
Society International
10 Finalisten, Israel-Störer & singende Swarovski!
104.596 mal gelesen
Victoria Swarovski begeisterte im „Guckloch“-Kleid und überraschte mit ihrem Gesangstalent. Am ...
Adabei Österreich
Nadja Bernhard: „Bin sehr viel für meine Mama da“
96.729 mal gelesen
Krone Plus Logo
Mama Hermengild und Tochter Nadja im Garten ihres Hauses in der Südsteiermark nahe Leibnitz.
Chronik
Einbrecher getötet: Wolfgang W. freigesprochen
1575 mal kommentiert
Der Angeklagte kam auch zum Prozessfinale am Montag im hellen Anzug samt Krawatte.
Innenpolitik
Abgabe soll auch für inländische Pakete gelten
1471 mal kommentiert
Die Bundesregierung hat jetzt den Gesetzesentwurf für die geplante Paketabgabe vorgelegt ...
Wirtschaft
Soziale Staffelung bei Pensionen mit großen Folgen
779 mal kommentiert
Das Niveau gleicht sich immer mehr an, wenn Bezieher kleiner Pensionen immer ein größeres Plus ...
Newsletter
Mehr Ombudsfrau
Schock in Wien
Bauwahnsinn: Über 100 Lkws täglich im Wohngebiet!
Muttertag bei FEM.A
Alleinerziehende Mütter leben oft in Armut
Ombudsfrau
Generika vergriffen, Original chefarztpflichtig
„Krone“-Ombudsfrau
Anrainer protestieren gegen Fußgängerzone
Demenz-Leitfaden
Wenn dein Vater nicht mehr weiß, wer du bist…
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf