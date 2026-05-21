Auf Freiersfüßen direkt in Abo-Falle getappt?

Kleingedrucktes immer lesen!

Tatsächlich wirbt die betreffende Webseite zunächst mit einer kostenlosen Registrierung. Diesen Modus Operandi kennen auch die Experten der Internet Ombudsstelle. Will man weitere Funktionen nutzen, müsse man im zweiten Schritt eine kostenpflichtige Mitgliedschaft abschließen. Da finde sich oft auch ein versteckter Hinweis darauf, dass sich die kostenpflichtige Mitgliedschaft nach Ablauf des Testzeitraums automatisch verlängert. Wenn sich der Kostenhinweis nur im Kleingedruckten findet, bestehe in aller Regel keine Zahlungspflicht. Die Experten empfehlen aber, im Vorhinein Erfahrungsberichte im Internet zu recherchieren und das Kleingedruckte zu lesen. Damit dem Partnerglück dann keine bösen und teuren Überraschungen im Weg stehen.