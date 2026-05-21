Auf Freiersfüßen direkt in Abo-Falle getappt?

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Ombudsfrau
21.05.2026 18:00
Vorsicht beim Online-Dating!
Vorsicht beim Online-Dating!(Bild: karinreine.com)
Porträt von Ombudsfrau
Von Ombudsfrau

Eigentlich wollte ein Salzburger eine neue Partnerin finden – bekommen hat er aber eine „letzte“ Zahlungsaufforderung. Es gibt zahlreiche Dating-Plattformen, aber nicht alle arbeiten seriös.

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Bald beginnt für Peter A. (Name geändert) ein neuer Lebensabschnitt. Der Mittsechziger geht in Pension. Und diese möchte er mit einer Partnerin verbringen. Auf die Suche hat er sich im Internet gemacht und ist dort auf eines der zahlreichen Datingportale gestoßen. Leider habe er erst nach mehreren Klicks und dem Ausfüllen mehrere Formulare entdeckt, wie hoch die Kosten für den Partnervermittlungsservice sind. „Ich habe dann sofort abgebrochen und auch keine Bankdaten bekannt gegeben“, schildert der Salzburger.

Website sieht Verfahren gelassen entgegen
Damit war die Sache aber nicht bereinigt. Kurze Zeit später trudelten per E-Mail Zahlungsaufforderungen ein. Knapp 300 Euro solle Herr A. bezahlen, da er eindeutig einen Vertrag abgeschlossen habe. „Meiner Aufforderung, meine Daten zu löschen, wurde nicht stattgegeben, dafür eine Weitergabe an ein Inkassobüro veranlasst“, wandte sich der Salzburger an die Ombudsfrau. Man sehe einem etwaigen Verfahren gelassen entgegen, da alle erforderlichen Nachweise und technischen Protokolldaten vorliegen würden, teilte man dem „Kunden“ schließlich noch mit.

Kleingedrucktes immer lesen!
Tatsächlich wirbt die betreffende Webseite zunächst mit einer kostenlosen Registrierung. Diesen Modus Operandi kennen auch die Experten der Internet Ombudsstelle. Will man weitere Funktionen nutzen, müsse man im zweiten Schritt eine kostenpflichtige Mitgliedschaft abschließen. Da finde sich oft auch ein versteckter Hinweis darauf, dass sich die kostenpflichtige Mitgliedschaft nach Ablauf des Testzeitraums automatisch verlängert. Wenn sich der Kostenhinweis nur im Kleingedruckten findet, bestehe in aller Regel keine Zahlungspflicht. Die Experten empfehlen aber, im Vorhinein Erfahrungsberichte im Internet zu recherchieren und das Kleingedruckte zu lesen. Damit dem Partnerglück dann keine bösen und teuren Überraschungen im Weg stehen.

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