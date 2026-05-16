In der Natur ist alles miteinander vernetzt!

Der Monat Mai steht ganz im Zeichen der Artenvielfalt. Wie wichtig es ist, diese zu erhalten, weiß Carolina Trcka-Rojas vom Naturschutzbund. „In der Natur ist alles vernetzt, selbst das Fehlen einer einzigen Art kann Folgen haben. Sind Natur und Umwelt geschwächt, werden immer mehr Arten als Dominoeffekt zurückgedrängt. Wenn eine Pflanze verschwindet, verschwinden auch deren Bestäuber und dadurch Vogelarten“.