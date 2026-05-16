In der Natur ist alles miteinander vernetzt!

Die „Wochen der Artenvielfalt“ des Naturschutzbundes bieten viele interessante Veranstaltungen zum Thema an. Unter anderem eine Orchideenwanderung und die Suche nach der schwarzen Mörtelbiene auf dem Salzburger Mönchsberg.
Der Monat Mai steht ganz im Zeichen der Artenvielfalt. Wie wichtig es ist, diese zu erhalten, weiß Carolina Trcka-Rojas vom Naturschutzbund. „In der Natur ist alles vernetzt, selbst das Fehlen einer einzigen Art kann Folgen haben. Sind Natur und Umwelt geschwächt, werden immer mehr Arten als Dominoeffekt zurückgedrängt. Wenn eine Pflanze verschwindet, verschwinden auch deren Bestäuber und dadurch Vogelarten“.
Bitte keine Pestizide und Düngemittel!
Jeder kann einen Beitrag leisten, um das zu verhindern. „Jedes Gift greift alle an!“, so Trcka-Rojas. Garten- und Terrassenbesitzer sollten auf Düngemittel und Pestizide (Schneckenkorn!) verzichten und wilde Ecken stehen lassen. Wer regional einkauft, verhindert außerdem Umweltverschmutzung durch lange Transportwege (Abgase!), die u. a. Wildbienen, Schmetterlingen, Eidechsen, Igeln und anderen schaden.
Arten in Bedrängnis
„Durch vermehrte Wetterextreme und Zerschneidung der Lebensräume durch Bebauung, Umwidmung und Sraßen wird der Lebensraum der verschiedenen Arten stark zerstört. Dadurch geraten sie zusätzlich in Bedrängnis“, meint die Expertin vom Naturschutzbund.
Wer sich weiter informieren oder die zahlreichen Veranstaltungen besuchen will, kann das auf www.naturschutzbund.at
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