KURZ zurück!

Lange nur ein Gerücht, jetzt sensationelle Bestätigung, las ich gestern Früh den „Aufmacher“ in unserer „Krone“. Na, mehr hatte es nicht gebraucht, um in der Konferenz den doppelten Platz für meine Kolumne zu fordern: „Mindestens zwei Spalten plus großem Kanzler-KURZ-Foto!“